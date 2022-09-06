Барнаул, 6 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Почти 7000 жителей Алтайского края уже обратились за компенсациями за купленный уголь, сообщает 6 сентября телеграм-канал минстроя региона. И это при этом, что в регионе проживает более 2,2 миллиона человек, а высокая доля сельского населения (42,6%) является его отличительной особенностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Почти семь тысяч жителей Алтайского края обратились в местные администрации и органы МФЦ. В среднем сумма компенсации составляет от 1500 до 2500 тысяч рублей, размер зависит от площади дома и количества проживающих», — пояснил заместитель начальника управления по развитию коммунальной инфраструктуры минстроя Алтайского края Егор Бемлер.

В виду того, что с 1 июня 2022 года предельные максимальные цены на уголь были увеличены на 21,4%, для защиты граждан от скачка цен главой региона Виктором Томенко было принято решение о выделении из краевого бюджета одного миллиарда рублей на компенсации за топливо, приобретенное после данного срока. Отмечается при этом, что поддержка оказывается обратившимся в органы местного самоуправления жителям частных домов с печным отоплением, вне зависимости от уровня их доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край, где почти половина населения проживает в сельской местности и не имеет возможности пользоваться газом, похоже, ждёт тяжелейшая зима. По оценке главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, чтобы запастись топливом на зиму, селянам необходимо располагать как минимум 70 тысячами рублей, тогда как средняя пенсия и зарплата по региону составляет, примерно, 16 500 и 32 000 рублей соответственно.

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