* запрещённая в России организация

Москва, , 10:15 — REGNUM Следственные действия в отношении 187 участников интернет-сообществ «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Маньяки; культ убийств» (радикальная неонацистская группировка с территории б. УССР) были проведены в 46 российских регионах. Об этом 6 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ в Тюмени Nac.gov.ru

«В 46 регионах РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и [киевской] радикальной группировкой «Маньяки; культ убийств"», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого у 30 лиц из этого числа было изъято холодное оружие и средства связи, содержащие террористические и экстремистские материалы, а также переписку с идеологами массовых убийств и участниками националистических формирований из бывшей УССР.

Кроме того, отмечается, что также в ходе следственных действий были изъяты фотографии и видеозаписи т. н. акций «прямого действия», а также инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) в августе прошло более 300 учений различного уровня с подразделениями по противодействию терроризму.