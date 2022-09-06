Москва, , 10:14 — REGNUM Главные факторы, которые будут сдерживать в России рост потребительского кредитования осенью и зимой 2022 года, — это уровень безработицы и динамика реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Напомним, что, по данным Национального бюро кредитных историй, объём потребительских кредитов, выданных в январе–июле 2022 года, составил 1,35 трлн рублей — на 46% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Как отмечает Национальное бюро кредитных историй, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача сократилась на 46,6%, — сказал Сафонов. — Снижение учетной ставки ЦБ и ставок ипотечных и потребительских кредитов позволили в определённой мере улучшить тенденцию, но пока не произойдёт восстановления реальных доходов населения, рано говорить о том, что к концу года будет достигнут уровень 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что к концу 2022 года рынок потребительского кредитования вернется к тем показателям, которые были характерны для него в начале года.

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