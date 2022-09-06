Владивосток, , 10:12 — REGNUM На Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась сессия «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений», которую проводил Международный дискуссионный клуб «Валдай», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дальний Восток и Арктика Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Участники дискуссии оценили изменения в мировой экономике и геополитике и сделали однозначный вывод, что Дальний Восток должен в ближайшее десятилетие стать универсальным хабом для взаимодействия наиболее важных международных партнёров. Однако для достижения этой цели макрорегиону и, в первую очередь Приморью, необходимо укрепление транспортно-логистической связности, чтобы организовать инфраструктуру масштабной международной торговли.

«Поворот России на Дальний Восток произошел не сейчас, а в 2014 году, когда президент Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. За это время стартовало почти три тысячи проектов, почти три триллиона рублей пришло частных инвестиций, подписанных соглашений на 6,7 триллионов рублей. По темпам роста инвестиций в основной капитал мы превышаем среднероссийские темпы почти в четыре раза. Те же самые картины по темпам роста промышленного производства, по вводу жилья. Дальний Восток стремительно развивается. Его развитие и есть ответы на вызовы, которые встали перед человечеством, потому что Дальний Восток — это точка пересечения миров», — сказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Россия обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать одной из осей многополярного мира.

«В ближайшие десятилетие, с точки зрения экономического развития, первое место займет Китай, затем Индия, США и Япония. Где европейский страны? У них происходит некий закат, спад. <…> Какова роль России? Я думаю, что сейчас Россия может пользоваться дивидендами в экономическом развитии, которые создают непосредственные соседи. Приморский край играет важную роль в развитии Дальнего Востока России, и сейчас важно интегрироваться в общую экономическую систему», — добавил исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете (RDCY) Ван Вэнь.

Эксперты призвали к укреплению транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока, в том числе развития Северного морского пути.

«Северный морской путь — это важнейшая транспортная артерия, которая имеет большое значение для развития экономики и отвечает на те вызовы и деформации, которые сейчас есть. По Северному морскому пути принят план, стоить он нам будет 1,8 триллиона рублей, но я уверен, что мы справимся: мы построим ледоколы и запустим спутники, построим суда сопровождения и многое другое, чтобы Северный морской путь работал на полную и мощность», — заверил Юрий Трутнев.

Привлечение на Дальний Восток социальных инвестиций, помимо инфраструктурных, использование возможностей азиатских партнеров для развития макрорегиона — ещё одно из прозвучавших решений.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября состоялась дискуссия на тему «Северный завоз: новая система снабжения» с участием всех профильных министерств, депутатов Госдумы и глав дальневосточных регионов.