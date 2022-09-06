Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравление новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Я поздравляю Лиз Трасс, нового премьер-министра Соединенного Королевства. В этот решающий момент отрадно видеть еще одну женщину-лидера, работающую на благо безопасности нашего континента и укрепления трансатлантического партнерства. Я с нетерпением жду совместной работы по укреплению отношений между Грузией и Великобританией», — написала Зурабишвили.

Напомним, что 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана главой правящей Консервативной партии, что автоматически означает назначение на пост премьер-министра страны.