Астана, 6 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Ситуация с лесным пожаром в Кустанайской области Казахстана начала нормализовываться. Об этом 6 сентября сообщил журналистам глава МЧС республики Юрий Ильин.

Пожар

«Обстановка сейчас по сравнению с третьим и четвёртым днями, когда был самый сложный период, нормализовалась. Сегодня в ночное время была напряженная обстановка в населённом пункте Баганалы. Там проводили эвакуацию, потому что вышел верховой пожар с учётом штормового ветра», — сказал министр.

По словам Ильина, Баганалы удалось защитить от огня. Ожидается что в течение дня пожар будет локализован.

Ильин также отметил, что сложность при тушении пожара возникла из-за позднего оповещения и почти ураганного ветра. Когда спасатели прибыли на место пожара, уже было «несколько кварталов воспламенения групповых пожаров», начались верховые пожары.

Стоит отметить, что в Кустанайской области 4 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С огнём там борются с 3 сентября.