Кувандык, Оренбургская область, , 10:12 — REGNUM На востоке Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар, который начался 2 сентября. Борьба с огнём в Кувандыкском городском округе ведётся круглосуточно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Травяной пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

«Ни на минуту не останавливаются работы по ликвидации крупного природного пожара в восточном Оренбуржье. Тушение осложняет ветер, который усилился ночью. Но огнеборцам удается сдерживать пламя и не допустить распространение огня в сторону жилых строений», — сказали в ведомстве.

Сейчас в ликвидации крупного пожара задействованы более 160 человек и 55 единиц техники. Сброс воды осуществляют самолёты Минобороны и МЧС. Угроза распространения огня на населённые пункты отсутствует. Введён режим ЧС.

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