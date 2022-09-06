Кувандык, Оренбургская область, 6 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области продолжают тушить ландшафтный пожар, который начался 2 сентября. Борьба с огнём в Кувандыкском городском округе ведётся круглосуточно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Травяной пожар

«Ни на минуту не останавливаются работы по ликвидации крупного природного пожара в восточном Оренбуржье. Тушение осложняет ветер, который усилился ночью. Но огнеборцам удается сдерживать пламя и не допустить распространение огня в сторону жилых строений», — сказали в ведомстве.

Сейчас в ликвидации крупного пожара задействованы более 160 человек и 55 единиц техники. Сброс воды осуществляют самолёты Минобороны и МЧС. Угроза распространения огня на населённые пункты отсутствует. Введён режим ЧС.