Москва, 6 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Резкое повышение в России пошлин на импортную мебель может привести к росту цен на внутреннем рынке из-за снижения конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу, поступившую в Минпромторг РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Сборка мебели

«Введение заградительных пошлин на импортную мебель в принципе может помочь российским производителям расширить объемы производства. Но одновременно это приведёт и к росту цен, поскольку снизится конкуренция, — сказал Сафонов. — Кроме того, надо принять во внимание и аспект занятости в компаниях, которые занимаются импортом мебели. Наиболее рациональным подходом является постепенное увеличение пошлин в целях плавной адаптации рынка, логистики и спроса. Самой перспективной формой поддержки отрасли является развитие импортозамещения производства фурнитуры, лакокрасочных покрытий и облицовочных материалов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Вячеслав Чеглов заявил о том, что инициатива о введении в РФ 60-процентной пошлины на ввоз мебели и сырья из недружественных стран и 10-процентной на ввоз из всех остальных выглядит правильной.