Бухарест, 6 сентября 2022, 10:11 — REGNUM Румынский писатель Мирча Чэртареску стал лауреатом одной из самых престижных литературных премий мира — FIL. Об этом 6 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.
Согласно официальной информации, одно из произведений Чэртареску было признано жюри FIL лучшим среди работ 80 авторов со всего мира на конкурсе, проводившемся в Гвадалахаре (Мексика).
Соответствующий конкурс является аналогом Нобелевской премии по литературе для авторов, пишущих на романских языках.
Работы Чэртареску отмечены десятками наград мировых литературных форумов. Его роман «Ностальгия» входит в программу десятков европейских вузов, включая РФ.