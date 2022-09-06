Бухарест, 6 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Румынский писатель Мирча Чэртареску стал лауреатом одной из самых престижных литературных премий мира — FIL. Об этом 6 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, одно из произведений Чэртареску было признано жюри FIL лучшим среди работ 80 авторов со всего мира на конкурсе, проводившемся в Гвадалахаре (Мексика).

Соответствующий конкурс является аналогом Нобелевской премии по литературе для авторов, пишущих на романских языках.

Работы Чэртареску отмечены десятками наград мировых литературных форумов. Его роман «Ностальгия» входит в программу десятков европейских вузов, включая РФ.