Москва, , 10:11 — REGNUM Приговор, который 5 сентября Мосгорсуд вынес бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о государственной измене, очень суровый. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Суд ИА REGNUM

Читайте также: Иван Сафронов получил длительный срок в колонии строгого режима

«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал в эфире РБК ТВ официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «это приговор суда, и он не имею права его никак комментировать».

Также в сюжете: Защита Ивана Сафронова обжаловала приговор по делу о госизмене

Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд 5 сентября приговорил бывшего советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с рассмотрением материалов под грифом «совершенно секретно».

Защита уже обжаловала приговор.