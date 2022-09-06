Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновской области вернут бесплатный проезд школьникам, который с 1 сентября отменён в двух городах в пользу льготной категории детей. Данной льготой смогут воспользоваться дети, которые «реально пользуются общественным транспортом для учёбы». Об этом заявил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

Ульяновский губернатор отреагировал на дискуссии по теме возврата бесплатного проезда школьникам в Ульяновске и Димитровграде, что ранее вызвало общественный резонанс и возмущение родительской общественности. Глава региона констатировал, что тема бесплатного проезда является одной из «самых обсуждаемых», представив свою позицию по данному вопросу.

Губернатор по итогам проверок заявил, что бюджетные расходы «во многом оказались неэффективными», фактически став «не столько помощью семьям, сколько скрытым механизмом бесконтрольной передачи значительных денег частным перевозчикам».

«Вспыли крайне «интересные» случаи, когда по одной карте совершалось до 20 поездок в сутки, или оплата проводилась несколько раз в минуту. Чудеса», — отметил Алексей Русских, сообщив, что «вызывает недоумение, мягко говоря», выделяемый объём бюджетных средств.

Губернатор при этом подчеркнул, что бесплатный проезд является «реальной мерой поддержки» для семей, где дети ездят на дополнительные занятия или живут далеко от школы.

«Поэтому я принял решение рассмотреть возможность возвращения этой льготы для тех детей, кто реально пользуется общественным транспортом для учёбы», — сказал Алексей Русских.

По его словам, будут изысканы резервы для поддержки детей, а также проведён «анализ ситуации» с выработкой соответствующего механизма. Этим займётся межведомственная комиссия с участием депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM , на отмену бесплатного проезда для всех школьников отреагировал бывший губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов. Он заявил, что это «безумное решение», подчеркнув, что «неправильно разделять детей».

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский экс-губернатор отмену бесплатного проезда детям назвал безумием