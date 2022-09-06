Ярковский район, Тюменская область, 6 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Тюменской области администрацию Ярковского района обязали через суд сформировать маневренный жилищный фонд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Управление по работе со СМИ администрации Великого Новгорода Великий Новгород. Маневренный жилой фонд

У жительницы Ярковского района при пожаре в 2018 году сгорел дом. Администрация не смогла ей предоставить временное жилище по причине практического отсутствия маневренного фонда.

Прокуратура района обратилась в суд с иском с требованием о признании незаконным бездействия администрации района по созданию достаточного количества жилых помещений маневренного фонда. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.

По данным Тюменьстата, на 1 января 2022 года численность населения Ярковского района составила 22 812 человек, которые проживают в 14 сельских поселениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале администрацию Надымского района суд обязал создать специализированный жилищный фонд в поселениях.