Париж, , 10:06 — REGNUM Часто критикуемый за то, что раньше не перезапустил атомную энергетику, глава французского государства Эммануэль Макрон в своем выступлении защищался, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

32 из 56 реакторов во Франции остановлены из-за проблем с техническим обслуживанием. В разгар энергетического кризиса над Францией нависает риск нехватки атомной электроэнергии.

«Когда я был министром экономики и промышленности, я демонстрировал свою уверенность в атомной энергетике в то время, когда был скорее в меньшинстве. Я действовал, чтобы мы могли спасти французский атомный сектор, и сегодня мы все еще можем говорить о французской атомной энергетике», — заявил президент Франции.

Обвиняемый в недальновидности президент, напротив, уверяет, что именно во время первого мандата доверие к атомной энергетике было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с растущими ценами на энергоносители, которые затрагивают все аспекты повседневной жизни Франции, такие как коммунальные услуги, плавательным бассейнам также приходится затягивать пояса.

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