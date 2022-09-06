Владивосток, , 10:14 — REGNUM Россия почти полностью сохранила свой парк воздушных судов в условиях санкций. В реестре числятся 1218 самолётов, заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на Восточном экономическом форуме.

Cамолёт авиакомпании S7 Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы сохранили практически весь парк воздушных судов. На сегодня у нас 1288 [самолётов], из них 1218 в российском реестре», — сказал Чалик.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада после начала российской спецоперации в б. УССР ввели жёсткие санкции, затронувшие в том числе воздушные перевозки. Так, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей, а от лизингодателей потребовал разрыва контрактов с российскими перевозчиками. Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям, чьи самолёты есть в иностранных реестрах, приостановить международные рейсы во избежание ареста или задержания таких воздушных судов.

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