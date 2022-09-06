Вольский район, Саратовская область, , 10:06 — REGNUM На территории б. УССР погиб во время специальной военной операции уроженец Вольского района Саратовской области Максим Плеханов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин выразил соболезнования близким и родным военнослужащего.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Мы прощаемся с храбрым бойцом, который до последнего оставался верным военной присяге. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Максим Юрьевич для нас навсегда останется примером отваги и героизма. Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими», — говорится в соболезновании.

Ранее ИА REGNUM передавало, 29 августа в Саратовской области простились с 38-летним Михаилом Ждановым. Военнослужащий также погиб в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР.

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