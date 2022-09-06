6 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 5 сентября в Лейпциге прошел митинг против роста тарифов и повышения стоимости энергоносителей.

Оксана Переможенко, , 10:20 — REGNUM 5 сентября в Лейпциге прошел митинг против роста тарифов и повышения стоимости энергоносителей. В митинге приняли участие несколько тысяч человек, а основные требования участников протеста — доступные цены на энергию и продовольствие.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Цены на энергию и рост тарифов стали неконтролируемыми. Тарифы на отопление выросли втрое, а вместо ограничения цен на газ федеральное правительство законодательно повышает их», — сообщили в пресс-службе партии левых, организовавших протест на одной из центральных площадей Лейпцига.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения заметили, что протесты не против антироссийских санкций или не против поставок вооружения киевскому режиму, а против роста цен, то есть против последствий введенных против России санкций. Иные также отметили, что в Европе, когда вводили антироссийские санкции, рассчитывали спровоцировать протесты в России, а получили их у себя. «Не рой яму другому…» — напомнили участники обсуждения. Были и те, кто указал на то, что чем ближе к зиме, тем, вероятнее всего, будет больше протестов.

«Еще сентябрь едва начался, а уже мерзнем? То ли ещё будет…» — отреагировала Наталия Б.

«Ну смешно же, не так ли, Шольц?» — иронизирует Сергей.

«Ой, да это та же самая массовка из Праги! Их просто в Лейпциг перекинули агенты кремлёвские», — шутит Marina.

«Протестуют против цен, а не военной поддержки [киевского] нацистского режима. Приоритеты понятны, мерзни-мерзни, волчий хвост!» — добавил Владимир Б.

«Холодильник, теплое жилье и прочие блага цивилизации начали побеждать телевизор. Что же будет в декабре на всех улицах Европы?» — с сарказмом поинтересовалась Зухра.

«Уже придумали, где там след Кремля?» — смеется Magdalena L.

«Когда за десяток тысяч санкций вводили, никто не митинговал, всё было хорошо. И было бы хорошо дальше, будь их опа в тепле. Но опа, возможно, будет подмерзать, и тут они заныли. Но не про несправедливость и беззаконие, которые они творят, а про последствия своего беззакония, которых они не хотят. Кроме глубочайшего удовлетворения не испытываю ничего. Надеюсь, что они будут наказаны за всё, что они молча одобряли», — пишет одна из участниц обсуждения.

Протест в Лейпциге. Цитата из видео «LIVE Leipzig - Demonstrationen auf dem Augustusplatz (2)» пользователя InfraRot - Sicht ins Dunkel

«Хотели протесты в России, а получили протесты у себя. Недаром у нас говорят: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», — отметил Mihail М.

«Шляпу им, а не дешёвый газ», — не выдержал Z.

«Немцев надо учить холодом», — добавил «А».

«Шольц обещал хорошую жизнь [жителям б. УССР], но ни как не немцам, так что пусть расходятся», — призвал dron7856.

«А не надо фашистов было поддерживать и [плевать] в колодец, из которого не только пили, но и ели. Пусть бастуют, вообще не жалко их», — написала Ольга.

«Что за ненавистники?.. Лейпциг — это бывшая ГДР, Восточная Германия. К русским там относятся очень хорошо, [чего] вы их оскорбляете?» — возмутился Mike.

«Гражданам вообще [плевать], из первой или второй трубы будет идти топливо. Лишь бы не закрывались заводы и не мерзли родные», — добавил «И».

«Не понимаю, почему они недовольны? То, что сейчас делает правительство Шольца, было обнародовано перед выборами. Немцы его поддержали и хлопали в ладоши. Он делает то, что обещал, значит, нет поводов для отставки. Остаётся только обвинять себя», — подытожил Сергей.

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