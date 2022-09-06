Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В ночь на 6 сентября вооружённые киевские формирования сбросили с беспилотника снаряд на здание паспортного стола в Энергодаре. Об этом 6 сентября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Беспилотник

«Вновь атаковали объект гражданской инфраструктуры в Энергодаре. БЛА [беспилотный летательный аппарат] ВСУ в районе полуночи сбросил снаряд на крышу паспортного стола», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что из-за этого кабинет приёма присяги при получении гражданства России получил материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на здании Солнцевской средней школы в Исилькульском районе Омской области открыли мемориальную доску выпускнику школы, герою спецоперации Владиславу Зейбелю.