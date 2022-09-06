Симферополь, , 10:00 — REGNUM Жительница Крыма отдала мошенникам пять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым 6 сентября.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

В полицию обратилась 54-летняя жительница Симферополя. Она сообщила, что ей на номер мобильного телефона позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов, в результате обманных действий женщина перевела мошеннику 5 млн рублей.

Всего за неделю с 29 августа по 4 сентября сотрудниками полиции Крыма зарегистрировано 57 фактов мошенничества, общая сумма средств, которые удалось получить мошенникам от доверчивых крымчан, составила 11 млн 839 тыс. рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банка или сотрудниками правоохранительных органов, также крымчане отдавали деньги лже-продавцам с сайтов объявлений и даже под предлогом операций по покупке и продаже криптовалюты. Все потерпевшие обратились в полицию, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».