Исилькульский район, , 09:56 — REGNUM На здании Солнцевской средней школы в Исилькульском районе Омской области открыли мемориальную доску выпускнику школы, герою спецоперации Владиславу Зейбелю. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в правительстве региона.

Мемориальная доска герою спецоперации Владиславу Зейбелю Оmskportal.ru

Владислав Зейбель был призван в ряды Российской армии в ноябре 2020 года. Проходил службу в разведке, был гранатомётчиком. С 20 марта принимал участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Погиб 13 мая 2022 года. Награждён орденом Мужества посмертно.

На открытии к школьникам обратился отец героя Виктор Зейбель. «Влад сражался за мирное небо над головой, чтобы мы могли не бояться, что на нас полетят снаряды, строить планы на будущее, строить мосты, дороги, заводы», — подчеркнул он.

Участники церемонии открытия почтили память Владислава Зейбеля минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске на стенах многоквартирных домов появились портреты героев спецоперации — Артёма Салугина и Тараса Петуха.

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