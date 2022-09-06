Москва, 6 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Российские банки будут наращивать операции по вкладам в альтернативных доллару и евро валютах, в том числе в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Scmp.com Юань

«В условиях невозможности работы с долларами и евро банки будут наращивать операции по вкладам в альтернативных валютах, и юань как наиболее устойчивая из валют развитых стран является приоритетом, — сказал Сафонов. — Вклад в юанях как способ сбережения средств и защиты их от инфляции целесообразен тогда, когда есть возможность воспользоваться оплатой за приобретённые в Китае товары. Уровень потребительской инфляции в КНР за последние пять лет колебался в пределах 2,5% и только в 2020 году превысил отметку 5,8%».

По отношению к рублю курс юаня, как отметил Сафонов, вырос с 5,11 рублей за юань в 2014 году до 8,74.

«То есть курс юаня укрепился за восемь лет на 71%. За этот же период курс доллара по отношению к рублю вырос на 88%», — подчеркнул экономист.

В то же время он добавил, что при открытии счета в юанях надо помнить, что юань — это валюта, которая подвержена государственному регулированию, что может приводить к резкому изменению соотношения юаня к доллару.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как изменился курс рубля по отношению к юаню.