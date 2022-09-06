Томск, 6 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. 5 сентября в Томском театре драмы состоялась 14-томного сборника литературы коренных народов Сибири «Одна семья. Библиотеки народов Сибири». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области 14-томный сборник литературы коренных народов Сибири. Томская область

Проект был профинансирован из регионального бюджета. В серию вошли произведения русских, хакасских, нанайских, шорских, бурятских, чукотских, алтайских и других писателей.

«Когда ты где-то говоришь, что ты сибиряк, тебе сразу начинают улыбаться. Потому что ты не предашь, не подведешь, потому что ты более надежен, чем житель другого региона. Этим нужно гордиться!» — заявил зампред Союза писателей России Василий Дворцов.

Заместитель губернатора Андрей Кнорр отметил, что этот проект не последний, добавив, что они должны помочь людям больше узнать о сибирских писателях. Первые экземпляры 14-томника будут вручены авторам, а также переданы в библиотеки Томской области и других регионов Сибири.