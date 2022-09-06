Оттава, , 09:55 — REGNUM Власти Канады призвали жителей страны поделиться информацией о местонахождении подозреваемого в массовой резне в провинции Саскачеван. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Полиция Канады (сс) Michael

«Если у вас есть какая-либо информация, пожалуйста, позвоните по номеру 911, чтобы поделиться ею», — сказал Трюдо.

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Также премьер-министр страны призвал жителей Канады быть осторожными и внимательно следить за информацией от властей об этой ситуации.

Он также сообщил, что в память о погибших в Саскачеване на всех административных зданиях, а также над парламентом страны в Оттаве будут приспущены государственные флаги.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в канадской провинции Саскачеван было совершено нападение на территории двух населённых пунктов. В результате десять человек погибли, ещё по меньшей мере 15 получили ранения. Королевская канадская конная полиция объявила в розыск Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии этих нападений.

На следующий день после трагедии Дэмиен Сандерсон был найден мёртвым на территории племени кри, где проживало множество жертв произошедшей поножовщины. Второй подозреваемый всё ещё находится на свободе.