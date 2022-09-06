Владивосток, , 09:54 — REGNUM До конца 2022 годы президент России Владимир Путин выступит со своим посланием к Федеральному собранию, сроков проведения этого мероприятия на данный момент нет. Об этом 6 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Послание Президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

«По закону, конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала РБК-ТВ.

При этом он отметил, говоря о прямой линии с президентом России, что этот формат также обязательно будет проведён.

«Но по времени еще предстоит определиться дополнительно», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после назначения главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост британского премьер-министра власти России не ждут улучшения отношений с Лондоном.