Вашингтон, 6 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил президента США Джо Байдена о нежизнеспособности демократий. Об этом Байден заявил в ходе своего вступления по случаю Дня труда.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

По словам американского лидера, он провёл много времени с зарубежными коллегами — руководителями Китая, России и других стран. Больше всего Байден общался с китайским лидером, который предупредил, что «демократии не могут выстоять в XXI веке».

«Он объяснил, что демократии требуют консенсуса, а события развиваются столь стремительно, что консенсуса добиться невозможно. Вот почему автократии будут более успешной моделью», — сказал Байден.

Глава США подчеркнул, что категорически не согласен с мнением Си Цзиньпина.

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