Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Начало сентября в Санкт-Петербурге выдалось аномально холодным, такие низкие температуры не наблюдались в это время года последние 106 лет. Об этом 6 сентября сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Исторический центр Санкт-Петербурга

Специалист заявил, что холодной погодой в сентябре природа компенсирует жаркий август, который побил несколько температурных рекордов. В первые пять дней осени средняя температура составила всего +9,1 градуса.

«Более низкая температура в первую пятидневку сентября была отмечена только в начале прошлого века, которое было очень холодным. В 1916 году средняя температура пятидневки составляла +8,9 гр., в 1906 еще ниже +8,8 гр., а в 1901 всего +8.0 гр.», — сообщил Колесов.

Синоптик добавил, что в 2021 году сентябрь также был холодным, но нынешнее начало сентября на один градус холоднее прошлого.

Отметим, что во вторник, 6 сентября, в Петербурге также будет холодно. Температура воздуха на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.