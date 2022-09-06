Бийск, Алтайский край, , 09:53 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств ДТП в Алтайском крае, в результате которого погибли мать и четверо ее детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 6 сентября телеграм-канал ведомства.

Чуйский тракт во время дождя Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

И. о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Жеребцову А. А. поручено представить доклад о расследовании ДТП. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла накануне, 5 сентября: жительница Республики Алтай, управляя автомобилем Honda Stepwgn на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе, выехала на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с бензовозом.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен прокурором Бийского района на особый контроль.

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