Иваново, , 09:51 — REGNUM Доследственную проверку происшествия с восьмилетним ребёнком на тренировке по паркуру начали следственные органы в Ивановской области. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Паркур THOR

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восьмилетний мальчик во время групповой тренировки по паркуру, совершая прыжок, не успел схватиться за турник и упал. Уюного спортсмена диагностирован компрессионный перелом третьего позвонка.

Следователи проверяют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге 14-летний хоккеист погиб во время тренировки — во время выполнения упражнения в грудную клетку подростка попала шайба.