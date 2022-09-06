Москва, 6 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Законопроект о предупреждающих этикетках о вреде алкоголя разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

«Под руководством Слуцкого готовим к внесению законопроект, направленный на дополнительную информированность потребителей о вреде алкогольной продукции при помощи «говорящих» этикеток», — сообщил Нилов.

Предлагается ряд мер, направленных на указание значимой информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан.

В частности, предлагается писать на этикетке: «Алкоголь вам враг!»

Кроме того, если закон найдет поддержку, то на этикетках появятся «страшные» изображения о вреде алкоголя.