Сеул, 6 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Южная Корея уступила первенство по сумме заказов в судостроении Китаю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

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Согласно опубликованным данным, в августе 2022 года мировой объём судостроения составил 1,88 млн CGT (51 судно).

Объём судостроения Южной Кореи составил 760 тыс. CGT (12 судов, 41% мирового объёма), а Китая — 1,2 млн CGT (35 судов, 54% мирового объёма).

Объём заказов южнокорейских компаний сократился на 34%. Это объясняется тем, что в августе судостроители выборочно брали заказы на газовозы с высокой добавленной стоимостью.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.