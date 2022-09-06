Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые возгорания сухой растительности и две термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 5 сентября в регионе произошло три травяных пожара на площади 1,06 гектара.

Кроме того, зарегистрированы и подтверждены две термические точки. Ликвидирован техногенный пожар возле населённого пункта Свет в Инзенской районе, а также потушено возгорание мусора в Сурском районе.

Напомним, что ранее крупный лесной пожар произошёл в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района. Его обнаружили 30 августа, тушили несколько дней: за это время площадь возгорания возросла с 1 гектара до 45 гектаров.

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Спасатели призывают жителей не разжигать костры на полях и в лесах, не сжигать мусор, а также не бросать непотушенные окурки в траву, так как это может привести к природным пожарам и гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM , в лесах большинства районов Ульяновской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). Ранее в регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания и заморозков.

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