Москва, , 09:51 — REGNUM Китай вправе принимать меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ситуации с Тайванем. Такова позиция России, заявили 6 сентября в российском МИД.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отношения между сторонами Тайваньского пролива являются сугубо внутренним делом Китая, который вправе принимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе», — отметили в дипведомстве, отвечая на вопрос ТАСС, поддержит ли Россия любые действия КНР по ситуации вокруг Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй, что привело к росту напряжённости вокруг Тайваня. Народно-освободительная армия Китая провела вдоль своего побережья серию военных учений.

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