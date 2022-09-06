Лондон, 6 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В то время как школы Великобритании возобновляют работу в осенний период, из-за резкого роста расходов детей могут ждать уменьшенные порции и менее качественное школьное питание, да притом еще и холодное, как сообщает CNBC.

Zhazh.ru Школьная столовая

Рост цен на продукты питания и энергоносители усугубляет уже имевшиеся проблемы школьного питания, доводя их до критической точки и заставляя школы делать «трудный выбор» между отоплением классов и подогревом пищи, заявили организации, занимающиеся вопросами питания.

Правительство Великобритании обеспечивает бесплатным школьным питанием всех учащихся государственных школ Англии в возрасте от четырех до семи лет, а также детей старшего возраста из семей с низким уровнем дохода. Но когда эти дотации не покрывают расходы на питание, школам приходится изыскивать в своих бюджетах дополнительные средства или сокращать расходы.

«Сейчас мы подошли к переломному моменту. Перед директорами школ встанет трудный выбор, — сказал CNBC директор программ благотворительной продовольственной организации Soil Association Роб Персиваль. — Ведь школам приходится не только содержать кухню, но и поддерживать тепло в классах».

Это может привести к тому, что всё больше школ будут сокращать выбор блюд, переходить на менее качественный импорт и заменять горячие блюда на более энергоэффективные холодные, сказал Персиваль.

«Вполне вероятно, что мы увидим отказ от горячего питания этой зимой, как раз тогда, когда дети больше всего в нем нуждаются», — предупредил Персиваль.

В июне правительство заявило, что финансирование школьных обедов будет увеличено на 7 пенсов за порцию. Однако работники общественного питания назвали повышение на 2,9% неадекватным, поскольку оно не поспевает за темпами инфляции, которая в августе достигла нового 40-летнего максимума в 10,1%.

По данным LACA, представительного органа британских поставщиков школьного питания, еще в прошлом учебном году более трех четвертей (78%) предприятий школьного питания заявили, что им пришлось сократить ассортимент блюд. Более половины (55%) заявили, что качество продуктов питания ухудшится в новом учебном году, если ситуация не улучшится.