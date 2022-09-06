Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Специалисты призывают делать прививку.

ОРВИ flockine

С 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 16 772 случая ОРВИ. Показатель предыдущей недели увеличился на 23,2%.

Превышение эпидемического порога зафиксировано Среди взрослых и детей до шести лет оказался превышен эпидпорог. Большинство заболевавших среди взрослого населения — 64%. В Прикамье циркулируют возбудители негриппозной этиологии.

«Наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений в настоящее время является вакцинация», — подчеркнули в Роспотребнадзоре и отметили, что вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания и его осложнений, препятствует широкому распространению заболевания.