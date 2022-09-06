Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Повлекшее гибель человека столкновение легкового и грузового автомобилей остановило движение на Московском шоссе на подъезде к Санкт-Петербургу, сообщили очевидцы 6 сентября в группе «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Смертельное ДТП на Московском шоссе в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей LADA Vesta и «Валдай» легковой автомобиль опрокинулся на бок. Недалеко от автомобиля на проезжей части лежит накрытое тело человека.

По словам одного из очевидцев Дениса С., ДТП произошло в 05:40 утра. Перед этим Lada и еще один автомобиль на большой скорости «соревновались» между собой. Один из автомобилей обогнал очевидца по обочине.

«После меня он опять с обочины в крайний правый ряд, впереди «Валдай», а слева — с тем что играл в гонки. Хотел, по ходу, повторить схему с обочиной, ну я уже видел только издалека, что он кувыркается», — подытожил автомобилист.

Согласно онлайн картам, ДТП произошло на подъезде к поселку Шушары. В настоящий момент на месте образовалась пробка в 7,5 км в сторону Петербурга и 4,5 км в сторону Тосно. Автомобилисты из пробки сообщили, что стоят с момента ДТП.