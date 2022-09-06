Томск, 6 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. На школе №53 Томска открыта мемориальная доска Герою России Максиму Песковому. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области Открытие мемориальной доски Герою России Максиму Песковому. Томская область

Будущий герой учился в этой школе, после чего поступил в Томский кадетский корпус. В звании старшего лейтенанта Максим Песковой с первых дней участвовал в специальной военной операции на территории б. УССР, где командовал разведывательной ротой.

«В ходе одного из боёв он закрыл своим телом гранату и спас сослуживцев. 5 апреля Указом Президента России Максиму Песковому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 7 апреля он с воинскими почестями похоронен в Томске», — отметили в администрации.

В церемонии 6 сентября приняли участие руководство региона, отец и мать военнослужащего, его вдова, а также школьники, учителя и ветераны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты регионального Заксобрания утвердили присвоение имени погибшего героя Томскому кадетскому корпусу.