Иркутск, 6 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 6 сентября известило о раскрытии мошенничества, совершенного в отношении пенсионерки. Под видом магического обряда «колдунья» украла золото у пожилой жительницы Ленинского округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

Подозреваемая подошла к сидящей на лавочке бабушке и сообщила, что на последнюю навели порчу. Завязав разговор, лжецелительница пообещала избавить собеседницу от проклятья. Для проведения «обряда очищения» злоумышленница собрала все имеющиеся на потерпевшей золотые изделия и, завернув их в кусочек материи, убрала в карман. После совершения «магических действий» она вернула сверток.

Вернувшись домой, сибирячка развернула ткань, но вместо золота обнаружила кусочки гравия. Полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась местная жительница, которая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 10 дней сразу 12 пенсионеров в Иркутске передали деньги аферистам ради «спасения родственников» из беды.

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