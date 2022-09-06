Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Свердловской области четверо участников организованной группы предстанут перед судом. Мужчины отладили схему из 90-х. Они угрожали бизнесменам, требуя отказаться от сделок, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Незаконную деятельность мужчины вели с 2019 по 2020 год. За это время они совершили множество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении свердловских предпринимателей. В частности, в сентябре 2019 года один из участников группы устроился на работу в муниципальное учреждение. Мужчина получил доступ к информации, необходимой его сообщникам. Он сообщал участникам группы информацию о гражданах, которым необходимы ритуальные услуги и о предпринимателях, которые эти услуги оказывают.

После этого уральцы прибывали к предпринимателям и заставляли тех отказаться от сделки, угрожая насилием. Также мужчины под различными предлогами требовали у бизнесменов деньги.

Участников группы задержали в августе 2022 года. Обвинительное заключение по делу уже утверждено. В ближайшее время уголовное дело направят в Сысертский районный суд.