Тюмень, 6 сентября 2022, 09:39 — REGNUM В Тюменской области высокоскоростным интернетом и связью 4G в 2022 году обеспечат ещё 14 малых сёл и деревень в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что итогом первого этапа реализации проекта стало подключение связи в 200 сёлах с населением от 250 до 500 человек.
«Сейчас наша цель — подключить населенные пункты с еще меньшим количеством населения: от 100 до 500 человек», — сообщил Станислав Логинов.
Часть населённых пунктов, запланированных к подключению в 2022 году, перенесены для подключения в первом квартале 2023 года. Объём составит 44 поселения, пояснили в ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области организациям сферы телекоммуникаций и информационных технологий до конца 2024 года снизили на 50% размер арендной платы.
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