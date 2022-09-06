Тюмень, 6 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Тюменской области высокоскоростным интернетом и связью 4G в 2022 году обеспечат ещё 14 малых сёл и деревень в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

TheDigitalWay Интернет

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что итогом первого этапа реализации проекта стало подключение связи в 200 сёлах с населением от 250 до 500 человек.

«Сейчас наша цель — подключить населенные пункты с еще меньшим количеством населения: от 100 до 500 человек», — сообщил Станислав Логинов.

Часть населённых пунктов, запланированных к подключению в 2022 году, перенесены для подключения на первый квартал 2023 года. Объём составит 44 поселения, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области организациям сферы телекоммуникаций и информационных технологий до конца 2024 года снизили на 50% размер арендной платы.