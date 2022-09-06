Владивосток, , 09:38 — REGNUM Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не стал пропагандировать название американской валюты, выступая сегодня, 6 сентября, на сессии «Россия — Вьетнам» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передают РИА Новости.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Шохин решил не упоминать доллар и перевел всё в знакомые российским гражданам с 1990-х годов условные единицы — у. е.

«Россия в разы может увеличить товарооборот с Вьетнамом, подняв его до 10 млрд у. е — я буду так говорить, чтобы не пропагандировать токсичную валюту. Пока у стран товарооборот 7 млрд у. е», — сказал Шохин.

ИА REGNUM сообщало, доллар и евро превратились для России в токсичные валюты, считает завкафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма Алексей Коршунов.

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