Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию представителей бизнеса Германии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Отмечается, что Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в развитии партнёрства с Германией по вопросам энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортно-логистической отрасли, образования, науки и подготовки технических кадров. Подготавливаются порядка 800 инвестиционных проектов.

«Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала», — сказал президент.

По его мнению, есть ещё значительный потенциал для наращивания объёмов торговли и инвестиций. Токаев также заявил о заинтересованности казахстанской стороны в подготовке кадров в технических институтах Германии.

Сообщается, что представители немецкого бизнеса выразили заинтересованность в Транскаспийском транспортном коридоре т разработке месторождений энергоносителей.