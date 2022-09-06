Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Турпоток в регионах Уральского федерального округа за январь–июль составил 4 439 096 человек. Об этом сообщили журналистам в уральском полпредстве.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Больше всего турпоездок было совершено по Свердловской области — 1 451 433. На втором месте находится Челябинская область с 1 012 525. Далее по популярности следуют Тюменская и Курганская области.

На пятом месте находится Югра. а на шестом оказался Ямал. За январь–июль там было зарегистрировано 188 964 турпоездки.