Чебоксары, , 09:37 — REGNUM В Чувашии вернули в резервный фонд очередную часть средств, перечисленных из федерального бюджета на временное размещение и питание беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В республиканскую казну поступило из федерального бюджета ещё 25 314,4 тыс. рублей. Данные средства направлены в качестве возмещения региональных расходов на размещение и питание в Чувашии иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших с территорий [б. УССР], ДНР и ЛНР.

Главными распорядителями средств республиканского бюджета назначены минздрав (11 859,04 тыс. рублей), минобразования (4835,25 тыс. рублей) и минтруд (8620,11 тыс. рублей).

«Обеспечить восстановление части средств резервного фонда Кабинета министров Чувашской Республики за счёт средств, выделяемых республиканскому бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета», — отмечается в распоряжении.

Напомним, что всего в Чувашию прибыли 1,4 тыс. беженцев, из них в пунктах временного пребывания проживают 500 человек, ещё 400 вынужденных переселенцев приняли родственники. Заявки на получение российского гражданства подали 275 беженцев, из них более 100 человек получили паспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM , в начале августа в резервный фонд республиканского правительства вернули 31 087,2 тыс. рублей, полученных из федерального бюджета для возмещения расходов на размещение и питание эвакуированных граждан Донбасса и [б. УССР].

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