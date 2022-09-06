Париж, , 09:36 — REGNUM Столкнувшись с растущими ценами на энергоносители, которые затрагивают все аспекты повседневной жизни Франции, такие как коммунальные услуги, плавательным бассейнам также приходится затягивать пояса, сообщает Le Figaro.

Бассейн Pixabay.com

Компания Vert Marine, управляющая десятками бассейнов во Франции от имени местных властей, объявила о закрытии нескольких бассейнов, посчитав, что больше не может справляться с растущими счетами. Компания была вынуждена закрыть «на время» треть своих заведений.

Счет за электроэнергию увеличился с «15 до 100 миллионов евро». Компания, которая ведет переговоры с сообществами с июня, не смогла найти решение на данном этапе. Руководство обращается «к местным и государственным органам с призывом принять необходимые и беспрецедентные решения, чтобы вернуться к терпимым затратам на энергию и разрешить выполнение государственных обязательств, и в первую очередь обучение плаванию, в частности, в школах».

По данным Urban France, объединяющей мегаполисы и крупные города Франции, из 4000 водных комплексов Франции 10% управляются делегацией государственных служб.