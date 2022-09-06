Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае вынесен приговор по делу о двойном убийстве, сообщили в СУ СКР по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По данным ведомства, в январе 2022 года компания распивала алкоголь. Женщина уснула, а двое мужчин поссорились. Хозяин дома был избит до смерти. Чтобы замести следы преступления, злоумышленник совершил поджог дома. Женщина, которая спала в это время, сгорела заживо.

Суд приговорил фигуранта к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.