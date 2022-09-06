Бухарест, 6 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Несколько представителей румынского политикума были задержаны по подозрению в неуплате налогов за проведенные валютные операции. Об этом 6 сентября информировал бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, речь идет о сделках в криптовалюте.

Имена и фамилии задержанных лиц не разглашаются, однако сообщается, что среди них — активисты нескольких партий и общественных движений страны.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации программы по борьбе с коррупцией и «отмыванием денег» в высших эшелонах власти.