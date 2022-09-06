Рязань, 6 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Природный пожар в Рязанской области полностью локализован. Об этом 6 сентября в социальных сетях заявил врио губернатора Павел Малков.

Телеграм-канал Павла Малкова Авиатехника на ликвидации пожаров в Рязанской области

По словам руководителя, сейчас ведётся работа «по дотушиванию тлеющих очагов, которые ещё дают дым».

Как сообщало ИА REGNUM, противопожарная обстановка в регионе улучшилась накануне, при облётах территории не было зафиксировано открытого огня.