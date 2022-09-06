Бухарест, 6 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В обозримом будущем Румынию ждут серьезные проблемы с поставками энергоносителей, поэтому стране необходимо в срочном порядке запасаться «альтернативным топливом». Об этом 6 сентября со ссылкой на заявление министра энергетики румынского министра энергетики Вирджила Попеску сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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«Я давно говорил, что нам следует готовиться к «энергетической зиме», ведь Румыния полностью отказалась от поставок российского газа, — отметил, в частности, Попеску. — Наша страна не может гарантировать потребителям нормальное топливное обеспечение в осенне-зимний период 2022-го — 2023-го годов».

При этом Попеску выразил надежду на то, что Бухарест подпишет контракт на поставку природного газа по системе интерконнектора, соединившего газопроводные магистрали Греции и Болгарии.

Напомним, в настоящее время Румыния, прекратившая импорт российского газа, фактически осталась без источников энергоснабжения.